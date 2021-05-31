Иран стал ловить меньше кильки на Каспии

Рыбаки Ирана за прошедший календарный год (он завершился в республике 20 марта) освоили в Каспийском море 20 тыс. тонн кильки - это меньше, чем годом ранее. Причинами называют плохую погоду, истощение запасов, снижение числа судов на промысле, сокращение ночного лова.

Промысел велся в северной части моря. В добыче кильки участвовали рыбаки двух прибрежных провинций - Мазандаран и Гилян, эти регионы освоили 71% и 29% всего улова соответственно.

При этом у Гиляна показатель вырос на 21% по сравнению с предыдущим календарным годом, у Мазандарана - напротив, снизился на 28%, пишет газета Financial Tribune со ссылкой на гендиректора промыслового бюро Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Мохтара Ахунди.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до 1999-2000 гг. иранский вылов кильки достигал 95 тыс. тонн, однако инвазия гребневика мнемиопсиса резко подорвала запасы. По словам Мохтара Ахунди, большая часть кильки в республике перерабатывается в муку.

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