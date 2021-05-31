Чукотка установила сроки лососевой путины

Комиссия по оперативному регулированию промысла в Чукотском автономном округе установила сроки проведения путины в регионе. Сначала промысел откроется на реке Хатырка – с 1 июня.

На Чукотке определили сроки промышленного, традиционного и любительского рыболовства тихоокеанских лососей. Установлены объемы добычи для традиционного и любительского лова.

Первым промысел откроет Анадырский район на реке Хатырка – с 1 июня, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства округа. В Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 10 июня, в районах от лагуны Ораадны до лагуны Тымна – с 15 июня.

В бассейне Анадырского лимана, в том числе на реках Анадырь, Великая, горле реки Анадырь, заливе Онемен, заливе Креста (включая бухты Этелькуйым, Эгвекинот) путина откроется с 20 июня.

На акватории Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей рыбачить можно будет с 1 июля.

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