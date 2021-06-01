США решили прижать китайских тунцеловов

Соединенные Штаты запретили импорт продукции китайской рыбопромышленной компании – ее обвиняют в использовании принудительного труда. В КНР считают, что это намеренное давление на экономику страны в рамках политики сдерживания.

Погранично-таможенная служба США ввела ограничения для Dalian Ocean Fishing Co. По информации Reuters, многие рыбаки на судах этой компании – индонезийцы. Именно в отношении них, по мнению американских властей, допускаются нарушения.

В ведомстве заявили, что будут немедленно задерживать все партии тунца, меч-рыбы и другой рыбопродукции, произведенной Dalian Ocean Fishing Co. Как сообщает корреспондент Fishnews, это первый случай, когда Погранично-таможенная служба США запрещает импорт продукции целой компании, а не отдельных судов.

По данным китайского портала Global Times, Dalian Ocean Fishing Co – одна из ведущих компаний, поставляющих тунца премиум-качества. Организация основана в 2000 г., ее штаб-квартира находится в Даляне. Она располагает флотом из 33 ярусоловов с морозильными установками, обеспечивающими сверхнизкие температуры.

МИД Китая отреагировал на действия американских таможенников. Министерство назвало запрет необоснованным, обратив внимание, что компания даже не имеет опыта продажи своей продукции в Соединенные Штаты.

По словам официального представителя МИД республики Ван Вэньбиня, заявления Погранично-таможенной службы США полностью противоречат фактам и являются чистой выдумкой. Такое поведение американцев он охарактеризовал как попытку поднять шум.

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