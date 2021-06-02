Чилийских мидий подвела маркировка

Во Владивостоке сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе 23 тонн мороженых мидий из Чили. Дальнейшее движение товара приостановлено.

Продукцию проверили на складе временного хранения. «На маркировке транспортной тары одновременно указаны и район вылова (FAO 87), и способ производства (аквакультура). Информация противоречива, так как должно быть указано что-то одно из вышеперечисленного (либо район вылова, либо способ производства)», – рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что это нарушение технических регламентов Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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