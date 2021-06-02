Экспедиция подтвердила хорошие запасы шпрота

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО завершили исследования в юго-восточной части Балтийского моря. В ходе рейса ученые собрали информацию о состоянии запаса и численности пополнения шпрота (кильки).

С 15 по 27 мая судно «АтлантНИРО», приписанное к Атлантическому филиалу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, работало в юго-восточной части Балтийского моря. Ученые выполнили тралово-акустическую съемку по оценке запаса и численности пополнения шпрота (кильки) в исключительной экономической зоне и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, весенняя международная тралово-акустическая съемка (BASS) ежегодно проводится всеми прибалтийскими странами. Но для России она стала первой с 2015 г.

Полученная в рейсе информация позволила оценить биомассу и численность шпрота в районе. Кроме того, специалисты АтлантНИРО собрали материалы по размерно-возрастному составу, биологическому состоянию, питанию и распределению пелагических рыб. Проведены гидрологическая, ихтио- и зоопланктонные съемки, взяты пробы для паразитологических и технологических исследований.

Итоги тралово-акустических исследований подтвердили, что состояние популяции шпрота (кильки) находится в биологически безопасных пределах. Оцененная биомасса этого вида соответствовала величине октября 2019 г., а численность пополнения (поколение 2020 г.) – среднеурожайному значению.

Данные о численности и биомассе шпрота в ИЭЗ РФ в совокупности с информацией других прибалтийских стран позволят дать репрезентативную оценку состоянию общего запаса этого вида в 22-32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря. Материалы исследований будут использоваться для прогнозирования ОДУ и выработки рекомендаций по использованию рыбных ресурсов Балтики.

В дополнение к рейсовому заданию участники экспедиции провели работы на акватории нереста трески, чтобы собрать актуальные данные по размерному составу и биологическим характеристикам нерестовой части запаса. Полученные результаты подтвердили новое качественное состояние популяции с доминированием в ее репродуктивном потенциале зрелых мелкоразмерных особей.

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