Сахалинское прибрежье проверяют для заселения молоди лососей

В прибрежье юго-восточного Сахалина сотрудники регионального филиала ВНИРО начали комплексный мониторинг по оценке приемной емкости среды для молоди лососей. Работы будут проводиться возле устья реки Мануй до октября.

Ученые собирают уникальные данные по океанографическому режиму района, кормовой базе промысловых гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, бентос), составу и структуре сообществ рыб, в том числе тихоокеанских лососей.

Анализ содержимого желудков выявит пищевые спектры массовых видов рыб, позволит оценить их суточные рационы и уровень межвидовой конкуренции. Также специалисты установят величину выедания кормовой базы, то есть воздействие на сообщества водных гидробионтов.

«Отдельный пул работ посвящен исследованию особенностей гидрологии района (регистрация температуры и солености воды, определение уровня моря, скорости и направления течений), для чего выставлена автоматическая буйковая станция (АБС)», – рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Сотрудники филиала проводят сезонную съемку фитопланктона, зоопланктона и бентоса в пределах изобат 0–20 м с борта моторных лодок. Также выполняется ихтиологическая съемка, в ходе которой проанализируют сезонную изменчивость ихтиоцена.

Предполагается, что собранные данные расширят представления о структурно-функциональных особенностях прибрежных экосистем и их современном экологическом состоянии. Полученную информацию используют для оценки приемной емкости среды при разработке рекомендаций по выпуску молоди тихоокеанских лососей. Кроме того, результаты работ помогут в прогнозировании состояния рыбных запасов, анализе кормовой обеспеченности рыб и районировании побережья Сахалина, планировании природоохранных мероприятий.

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Fishnews

Фотографии предоставлены Сахалинским филиалом ВНИРО