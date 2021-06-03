Инспекторам Росрыболовства добавят полномочий

Совет Федерации одобрил изменения КоАП, позволяющие сотрудникам Росрыболовства рассматривать дела об административных нарушениях на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

Внести поправки в законодательство предложил Государственный совет Республики Коми. Как отмечали разработчики изменений, сейчас кодекс не предусматривает для должностных лиц органа рыбоохраны полномочий составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, которые совершаются на ООПТ регионального и местного значения (за исключением некоторых статьей).

Между тем участие рыбинспекторов помогло бы эффективнее защищать биоресурсы на особо охраняемых природных территориях, считают авторы поправок.

Госдума, а затем и Совет Федерации поддержали изменения законодательства – поправки в статью 23.27 кодекса, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется предусмотреть, что рыбоохрана также сможет заниматься на ООПТ, не относящихся к федеральным, нарушениями по статьям 8.33,8.34, 8.36 и 8.49 КоАП РФ.

Теперь законопроект должен получить подпись президента.

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