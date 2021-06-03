Рыба озера Ханка отправляется на аукцион

В июле во Владивостоке планируется провести аукцион по продаже долей квот на промысел в бассейне озера Ханка. На торги выставлены права на добычу верхогляда, толстолобиков, щуки и других рыб.

Организатором аукциона выступает Приморское территориальное управление Росрыболовства. Сбор заявок от желающих участвовать в торгах откроется 7 июня и завершится 7 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Сам аукцион стоит в графике на 26 июля. Всего предлагается 19 лотов. Это доли квот вылова в бассейне Ханки верхогляда, горбушки, карася, коня, сазана, сома, толстолобиков, щуки, монгольского краснопера. Лимиты предоставят победителям на 15 лет.

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