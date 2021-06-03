Торговцев шубками каланов отправили в бан

Прокуратура обнаружила сайты, на которых предлагались к продаже шкуры калана (морской выдры), – это животное занесено в Красную книгу РФ. Доступ к интернет-ресурсам ограничили по решению суда.

Нарушения выявила прокуратура Макарьевского района Костромской области. Отмечено, что вход на интернет-страницы с объявлениями о продаже шкур был свободный, регистрация пользователей не требовалась.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в суд подали иск о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования районного прокурора удовлетворены в полном объеме.

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