Организаторам рыбалки приготовили участки на Амуре

В Хабаровском крае открылся прием заявок на конкурс по распределению участков для организации любительской рыбалки. Предпринимателям предлагаются акватории в Амурском районе.

Извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном сайте торгов, проводимых в РФ. Организатором конкурса выступает Амурское теруправление Росрыболовства.

На торги выставлено два участка на реке Амур – протока Опан-Мангбо и Чиганский.

Заявки от желающих участвовать в торгах будут приниматься до 5 июля. С победителями заключат договоры на 20 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

При оценке заявок будет учитываться инфраструктура для организации любительской рыбалки или планы по ее созданию.

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