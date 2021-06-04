Нацрыбресурс поздравляет ветерана отрасли

3 июня исполнилось 80 лет ветерану рыбной отрасли, почетному работнику рыбного хозяйства России Вадиму Брухису. Большую часть своей жизни он неразрывно связан с рыбной промышленностью и продолжает трудиться на благо отрасли.

В рыбную отрасль Вадим Михайлович пришел, когда ему не было еще 20 лет, но оказался связан с ней на всю жизнь. Начав карьеру на Дальнем Востоке – сначала на Камчатке, потом в Приморье, он в 1965 г. завершил учебу в главной кузнице кадровдля рыбного хозяйства – Дальрыбвтузе. Несколько лет работал инженером добычи, государственным инспектором по китобойному промыслу флотилий «Владивосток», «Дальний Восток», «Советская Россия», управления китобойных флотилий, управления производственных флотилий «Дальморепродукт» Дальрыбы Минрыбхоза СССР.

В 1972 г. с Дальним Востоком пришлось попрощаться – начался новый этап трудовой деятельности, теперь уже в должности старшего инженера управления промышленного рыболовства Минрыбхоза в Москве.

В 1984 г. последовала еще одна передислокация, на этот раз в Мурманск, где Вадим Михайлович работал сначала заместителем начальника, а затем и начальником промыслового района рыбопромышленного объединения Северного бассейна. Но уже спустя два года он вернулся в Москву и вскоре возглавил управление Минрыбхоза СССР, а впоследствии и Госкомрыболовства России.

В 2001 г. Вадим Михайлович был назначен заместителем генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», где до сих пор работает – теперь в должности советника гендиректора. Свой опыт и знание отрасли он использовал и в общественной деятельности, когда в 2011–2014 гг. являлся секретарем Общественного совета при Росрыболовстве.

Коллектив Нацрыбресурса поздравляет Вадима Михайловича со знаменательной датой и желает ему долгой и плодотворной жизни, здоровья и благополучия, финансовой стабильности и всего самого лучшего: «Ваш высокий профессионализм, воля, оптимизм и преданность делу достойны восхищения и уважения! Мы рады работать рядом с вами, как со старшим товарищем, мудрым и терпеливым наставником, компетентным советником и просто хорошим человеком, чье жизнелюбие, юмор и обаяние вносят мощную позитивную волну в жизнь нашего коллектива».

Редакция Fishnews присоединяется к поздравлениям юбиляру.

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