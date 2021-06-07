Чукотка вложилась в переработку морского зверя

В селе Лорино Чукотского автономного округа в этом году планируется открыть завод по производству продукции из морского зверя и утилизации отходов. Создание предприятия финансирует бюджет региона.

Общая площадь завода составит 390 кв. м. Он будет состоять из независимых технологических цехов. Первый цех по разделке ластоногих – нерпы, акибы, лахтака – оснастят современным оборудованием для приготовления фарша и его глубокой заморозки. Цех по вытопке жира и переработке шкур будет укомплектован в 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

«Вытопка жира производится уже два года. Технология для лоринских морзверобоев известна и опробована. Жир используется на оленеводческих предприятиях, и уже около тонны продукции отправлено в Анадырский район и городской округ Эгвекинот», – сообщил начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

Также в этом году в селе Лорино предусмотрено возведение цеха по приготовлению корма для пушных зверей. Это позволит до минимума сократить отходы морзверобойного промысла.

Создание завода финансируется за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

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