Крабовый «справочник браконьера» требуют убрать из Сети

Прокуратура Нахимовского района Севастополя намерена в суде добиться запрета публичной информации о местах и способах вылова двух «краснокнижных» видов крабов. Эти данные надзорное ведомство обнаружило в интернете.

В 2016 г. городское управление природных ресурсов и экологии внесло в Красную книгу Севастополя травяного и мраморного краба. Однако специалисты прокуратуры в ходе интернет-мониторинга обнаружили в открытом доступе информацию о местах обитания и способах лова этих животных.

«Сведения, размещенные на страницах сайтов, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости вылова, уничтожения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя, побуждают неопределенный круг лиц к совершению правонарушений и способствуют их совершению», - сообщили Fishnews в пресс-службе городской прокуратуры.

В суд поданы четыре административных иска о признании этой информации запрещенной к распространению.

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