Форум и выставка в Питере: что в программе

Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2021). Главное событие российской рыбной отрасли пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля.

Расписание доступно на официальном сайте мероприятия. В первый день на пленарной сессии ведущие российские и зарубежные эксперты, главы международных организаций обсудят влияние пандемии на отрасль. Программа продолжится двумя круглыми столами на тему популяризации потребления рыбной продукции в России и организации качественного хранения и логистики.

Второй день будет полностью посвящен аквакультуре. После международной конференции и обсуждения вопросов мирового производства рыбы и морепродуктов состоится дискуссия по практическим аспектам работы российских акваферм.

Темы третьего дня форума – наука, кадровые вопросы, образование и привлечение молодежи в рыбную отрасль.

В качестве спикеров приглашены международные эксперты, чей опыт в условиях глобальных событий наиболее интересен. На сегодняшний день участие подтвердили руководители профильных министерств из Исландии, Фарерских островов, Турции, сообщили Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

По данным ESG, на форум приедут представители международных наднациональных организаций. Это заместитель генерального директора, региональный представитель по Европе и Центральной Азии ФАО Владимир Рахманин, генеральный директор Морского попечительского совета (MSC) Руперт Хоус, директор Всемирного фонда дикой природы в России (WWF) Дмитрий Горшков.

Помимо традиционных презентаций и мастер-классов на стендах экспонентов, в деловой программе выставки запланированы бизнес-встречи. В их числе открытая встреча с представителями Россельхознадзора по вопросам экспорта рыбной продукции. Также запланировано обсуждение оптимизации расходов по перевозке рыбы с членами Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). Будут рассмотрены современные решения по холодильному оборудованию, пройдет конференция Регистра судоходства.

Несколько мероприятий проведет Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). На них анонсируют новую публикацию по рыболовству в российских водах. Также планируется рассмотреть сопутствующие вопросы деятельности ФАО для российских рыбохозяйственных предприятий.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2021 пройдут в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Это мероприятие станет первым крупным отраслевым событием в мире с начала пандемии. Вход будет доступен зарегистрированным посетителям, получить бесплатный билет можно заранее на официальном сайте.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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