Продавец браконьерской артемии заработал «билет» в колонию

Курганский городской суд рассмотрел дело о контрабанде артемии. По данным правоохранителей, в Таиланд хотели продать примерно 20 тонн нелегально добытых цист рачка с фиктивными документами.

В деле фигурируют 500 мешков ценного биологического ресурса. На территории предприятия-экспортера в Кургане сотрудники ФСБ и таможенники обнаружили и изъяли около 20 тонн сырых цист артемии. Они предназначались для поставки в Королевство Таиланд в соответствии с полученной лицензией.

Согласно экспертному заключению, изъятые цисты идентичны образцам, выловленным в 2019 г. из озера Малое Медвежье. На их добычу у компании разрешения не было.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, 2019 г. был неурожайным для организации. «Улова мало и качество заказчика не устроило. Директор предприятия нашел выход – скупил товар у браконьеров и оформил справки, что артемии выловлены в 2017 году», - рассказали в ТУ.

Отмечено, что стоимость килограмма цист артемии – примерно 6 долларов. Обвиняемый в контрабанде директор компании пытался продать биоресурс в три раза дешевле. Сумма ущерба превысила 9 млн рублей.

Наказанием подсудимому стали три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Судьбу артемии будет решать областной отдел рыбоохраны.

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