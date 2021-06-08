Рыбакам-любителям Заполярья могут добавить семги

Минприроды Мурманской области направило в Росрыболовство предложение изменить объемы вылова семги, выделенные для рыбаков-любителей. Увеличить лимиты планируется за счет квот для искусственного воспроизводства.

Оформление путевок для любительского лова семги на всех рыболовных участках Мурманской области началось с 29 мая. По информации регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, к концу первой недели июня на участках «Кола-1» и «Кола-2» выдано уже более 1000 путевок, выделенные объемы освоены соответственно на 31% и 40%.

В текущем году Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии установил рекомендованный объем вылова семги на реке Кола для всех видов рыболовства на уровне 2,273 тонны, что на 40% меньше, чем в 2020 г. Причем сокращение коснулось именно любительской квоты. Для научных целей зарезервировано 0,38 тонны, для работ по разведению малька в целях воспроизводства рыбных запасов – 1,488 тонны. На долю любителей осталось всего 0,405 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области, региональное минприроды после обсуждения с Главрыбводом направило в адрес Росрыболовства предложение перераспределить объемы вылова семги. Квоты для любительского рыболовства можно увеличить за счет невостребованных лимитов для искусственного воспроизводства.

В министерстве рассчитывают, что федеральное ведомство примет решение в ближайшее время. Это бы позволило областной комиссии по регулированию промысла анадромных видов рыб оперативно увеличить объемы для любительского рыболовства на реке Кола.

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