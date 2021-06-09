Успешной «электрорыбалке» помешал рыбинспектор

В Орловской области возбуждено уголовное дело о браконьерстве. Инспектор рыбоохраны застал двух граждан за промыслом сетями с подключенным электричеством. Злоумышленники успели нанести ущерб почти на 300 тыс. рублей.

Браконьеры попались в нерестовый период на реке Сучья в Малоархангельском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства. К моменту прибытия инспектора мужчины расставили рыболовные сети, к которым подключили устройство, подающее электроток.

Нелегальными трофеями стала 161 рыба (карась, карп, судак, окунь, щука и плотва). Возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

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