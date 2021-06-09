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Брошенная сеть на берегу в Дальневосточном морском заповеднике. Фото пресс-службы WWF России

Экологи ищут подходы к брошенным сетям

Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с парфюмерно-косметической сетью и брендом духов запустили проект «Сохраним моря России вместе». Его цель – сократить негативное воздействие брошенных орудий лова на морские и прибрежные экосистемы.

В Приморье группа экспертов WWF России, представители Kenzo и «Л’Этуаль», а также блогеры и инфлюенсеры обследовали береговую черту островов Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Работы велись на территории Дальневосточного морского заповедника. Участники экологического рейда определили расположение брошенных орудий лова (сетей, поплавков и т.п.), их количество, тип и состав.

«Следующим этапом станет анализ собранных данных, чтобы оценить возможности сбора, транспортировки и переработки брошенных орудий лова, в том числе – изготовления из них новых изделий», - сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

Экологи отметили, что брошенные орудия лова являются серьезной угрозой для морских млекопитающих, птиц и других обитателей заповедника. Животные могут запутаться в обрывках сетей, проглотить их фрагменты.

Бренд Kenzo перечисляет часть средств от продажи ароматов линии L’eau Kenzo в сети «Л’Этуаль» Всемирному фонду дикой природы. Эти деньги идут на реализацию мер по сохранению биоразнообразия морских и прибрежных экосистем.

По данным WWF России, одним из наиболее пострадавших от сетей видов является ларга.

Группировка этих тюленей, обитающая в заливе Петра Великого, уникальна тем, что животные приносят и выкармливают детенышей на берегу. Если орудия лова и другие загрязнения перекрывают часть лежбищ, ларги вынуждены искать другие места. Это снижает вероятность успешного выкармливания потомства.

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Fishnews

  • Брошенная сеть на берегу в Дальневосточном морском заповеднике. Фото пресс-службы WWF России
  • Берега островов Римского-Корсакова обследовали эксперты WWF России, представители Kenzo и «Л’Этуаль», блогеры и инфлюенсеры. Фото пресс-службы экологической организации
  • К брошенным орудиям лова относятся и поплавки. Фото пресс-службы WWF России
  • Ларга – один из видов, сильно страдающих от брошенных орудий лова. Фото пресс-службы WWF России
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