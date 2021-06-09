Рыбные места Костромской области предлагают под промысел

В Костромской области объявлен конкурс на 7 участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать до 14 июля.

Торги организует областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на Лентяевском полое Горьковского водохранилища, реках Унжа и Ветлуга, озере Чухломском. Это водные объекты на территории Костромского, Шарьинского и Чухломского районов.

Площадь предлагаемых акваторий – от 82 га до 2700 га, стартовые цены – от 12,5 тыс. до 411,5 тыс. рублей. Объекты промысла на разных участках разные, среди них лещ, судак, щука, сом, сазан, тюлька, плотва.

Торги предполагается провести в Костроме 14 июля – в день окончания приема заявок. Участки предоставляются на 20 лет.

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