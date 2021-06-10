Два пункта пропуска в КНР отдохнут на праздники

В Приморском крае в связи с праздниками России и Китая изменится режим работы пунктов пропуска через госграницу. На три дня закроются «Краскино» и «Турий Рог».

«В период с 12 по 14 июня 2021 г. пропуск транспортных средств через государственную границу в автомобильных пунктах пропуска «Краскино» (на китайской стороне – «Хуньчунь») и Турий Рог (на китайской стороне – «Мишань») осуществляться не будет», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

Изменения в расписании МАПП связаны с празднованием Дня России и Дуань-у (праздника драконьих лодок).

Отмечено, что автомобильные пункты пропуска «Пограничный» (на китайской стороне – «Суйфэньхэ») и Полтавка (на китайской стороне – «Дуннин») будут функционировать в штатном режиме.

Учреждение рекомендовало участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании маршрутов перевозок.

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