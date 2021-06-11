По уловам Малайзии ударил коронавирус

В Малайзии из-за карантинных мер рыбацкие компании испытывают кадровые проблемы – на судах не хватает иностранной рабочей силы. В результате уловы сократились на 10%.

Председатель Службы развития рыболовства страны Датук Сьед Абу Хуссин Хафиз Сьед Абдул Фасал рассказал, что глубоководный промысел требует привлечения иностранцев – малазийцы не хотят долго работать вдали от берега. Все же, по мнению чиновника, недоловы можно восполнить с помощью местных рыбаков. Кроме того, служба готова вывести на рынок запасы замороженной продукции в случае необходимости, пишет портал The Star.

По словам Датука Сьеда Абу Хуссина Хафиза Сьеда Абдула Фасала, проблемы с завозом зарубежных моряков возникли из-за так называемого режима MCO 3.0 (movement control order). Приказ о контроле над передвижением в Малайзии действовал с 12 мая по 7 июня. Как сообщает корреспондент Fishnews, меры ввели для борьбы с пандемией COVID-19.

Чиновник отметил, что Служба развития рыболовства получила одобрение от Иммиграционного департамента на привлечение членов экипажа из Таиланда и Вьетнама. Ведомство обещало помочь рыбацким компаниям в решении этого вопроса, но обратило внимание: чтобы иностранцы въехали в страну по суше, им необходимо получить специальный пропуск.

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