Рыболовов из КНР ждет российская колония

Двое граждан Китая, рыбачивших у российского берега Амура, получили по одному году лишения свободы в колонии общего режима. Их осудили за незаконное пересечение границы.

Пограничники задержали иностранцев в ноябре прошлого года – на ночной рыбалке с моторной лодки. Это случилось на территории Касаткинской сельской администрации Архаринского района Амурской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, суд признал китайских граждан виновными по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы группой лиц по предварительному сговору). Апелляционная инстанция подтвердила законность приговора.

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