Прокурорам поручили усилить надзор за господдержкой в рыбной отрасли

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин поставил перед прокурорами задачу тщательнее следить за тем, как расходуются средства госбюджета для поддержки рыбопромышленных и рыбоводных предприятий.

На Камчатке заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин провел заседание межведомственной рабочей группы по соблюдению законности в сфере добычи водных биоресурсов, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов в ДФО. Обсуждалась борьба с нарушениями в этой сфере.

Не осталась без внимания и тема расходования госбюджета. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления ГП по ДФО, Дмитрий Демешин поставил прокурорам задачу по усилению надзора за использованием бюджетных средств, направляемых на поддержку рыбопромышленных и рыбоводных предприятий, воспроизводство водных биоресурсов. Надзорные органы должны усилить работу по выявлению фактов нецелевого или неэффективного использования госбюджета по этому направлению.

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