В Карелии разбираются с разливом рыбных отходов

В Республике Карелия ведется расследование по факту разлива рыбных отходов. К делу подключились представители исполнительной и законодательной власти региона.

В конце мая в соцсетях появилась информация о контейнерах с рыбными отходами, привезенными в регион на двух фурах с мурманскими номерами. Отходы обнаружили в Медвежьегорском районе вблизи села Толвуя местные жители. Часть жидкости пролилась на землю.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии заявило, что отходы поступили на утилизацию в ОАО «Совхоз «Толвуйский».

«По информации гендиректора предприятия Евгения Сергеенко, в мае текущего года в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море – Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На поставляемую продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы», – рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства.

Ссылаясь на Россельхознадзор, в ведомстве также отметили, что «указанный продукт производства не подлежит государственной регистрации». По информации министерства, при подготовке к использованию неизвестные граждане слили жидкость из емкостей с целью хищения.

В Североморском теруправлении Россельхознадзора заявили, что по поступившей информации ведется расследование: в отношении производителя и перевозчика продукции – по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил, в отношении получателя – по признакам нарушения земельного и ветеринарного законодательства.

Законодательное собрание Карелии обещало, что депутаты будут держать ситуацию на контроле.

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