Резидентам Калининградской ОЭЗ дадут больше преференций

Правительство одобрило законопроект о расширении льгот для резидентов особой экономической зоны в Калининградской области. Поправки касаются пониженного тарифа страховых взносов.

Напомним, ОЭЗ в Калининградской области будет действовать до конца 2045 г. Меры поддержки распространяются в том числе на рыбную отрасль.

Поправки были одобрены на заседании правительства 10 июня и в ближайшее время должны поступить в Госдуму.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, для резидентов особой экономической зоны предлагается продлить применение пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с 7 до 10 лет и исключение предельного срока применения льготы.

«Сейчас резиденты могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. Кроме того, сегодня льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Законопроектом предложено распространить льготы на всех резидентов, включенных в реестр после 2018 года», – говорится в пресс-релизе.

Планируется, что такие меры позволят бизнесу направить средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места. Также таким образом планируется сделать режим ОЭЗ более привлекательным для потенциальных резидентов.

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