Рыбоохране добавили полномочий на ООПТ

Вышел федеральный закон, который расширит возможности представителей Росрыболовства рассматривать дела об административных правонарушениях на особо охраняемых природных территориях.

Официально опубликован федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 202 «О внесении изменений в статью 23.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Инициатором внесения поправок выступили парламентарии Республики Коми, сообщает корреспондент Fishnews. Как отмечали разработчики изменений, сейчас КоАП не предусматривает для должностных лиц органа рыбоохраны полномочий составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, которые совершаются на ООПТ регионального и местного значения (за исключением некоторых статьей).

Между тем силы рыбинспекторов помогли бы повысить эффективность защиты биоресурсов на таких территориях.

Изменения внесены в статью 23.27 кодекса. Предусматривается, что рыбоохрана теперь сможет рассматриваться на ООПТ, не относящихся к федеральным, нарушения по статьям 8.33,8.34, 8.36 и 8.49 КоАП РФ.

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