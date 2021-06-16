Хабаровский край приготовился к путине в северных районах

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае установила принципы организации путины в Северо-Охотоморской подзоне. Северные районы занимают особое место в промысловой карте региона.

В Хабаровском крае специалисты рассмотрели вопросы организации лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне в пределах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, а также в Сахалинском заливе.

Для промышленного, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки в этих районах отводится около 5,7 тыс. тонн горбуши, 16,7 тыс. тонн кеты, 442,3 тонны нерки, 893,8 тонны кижуча, 2018,9 тонны гольцов.

Региональная комиссия по анадромным установила объемы вылова для этих трех видов рыболовства. Часть объемов тихоокеанских лососей и гольцов при этом оставлена в резерве, сообщает корреспондент Fishnews.

В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах и Сахалинском заливе рыбалка отроется с 1 июля, в Охотском районе – с 5 июля. Закрыть лов планируется с 15 октября.

При этом определен режим пропускных периодов в Охотском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районов – для традиционного, промышленного и любительского лова (за исключением любительской рыбалки удебными орудиями).

Объемы нерки в Северо-Охотоморской подзоне, кеты в Сахалинском заливе для промышленников установлены с учетом промысловой истории. Если этого нет, то в Сахзаливе предусмотрено выделение 5 тонн кеты на каждый рыболовный участок (суммарно на РЛУ).

Объемы горбуши, кеты, кижуча и гольцов в Охотском районе определены по группам участков. Такой же принцип – при распределении кеты, горбуши и гольцов в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах, горбуши и гольцов в Сахалинском заливе.

Напомним, что общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае – около 37 тыс. тонн. Большая часть этого объема приходится на материковое побережье Охотского моря.

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