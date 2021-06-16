Нерка реки Камчатка изменила путь

Специалисты КамчатНИРО рассказали о природных факторах снижения эффективности промысла нерки в Камчатском заливе. В первой половине июня лососи подходили к устью реки Камчатка, минуя зону большинства морских ставных неводов.

Результаты мониторинга анадромного хода ранней формы нерки свидетельствуют о пропуске в реку Камчатка наибольшего за последние шесть лет числа производителей, миновавших зону облова ставных неводов в Камчатском заливе, сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО).

Обычно подавляющее большинство половозрелой нерки бассейна реки Камчатка из открытых вод Тихого океана подходит сначала в южную и центральную части Камчатского залива, а затем мигрирует в зоне действия речного стока вдоль его побережья на север вплоть до устья реки.

В 2018–2020 гг. отмечен постепенный промыв нового устья реки по правому берегу. В нынешнем году коса, выступающая в устьевой зоне Камчатки и направляющая речной сток, была размыта. Это привело к перенаправлению речного потока течения и к обмелению приустьевой части фарватера. В связи с изменением устья и фарватера пресная вода из реки направляется в открытую (центральную) часть Камчатского залива, а не параллельно берегу в юго-восточном направлении в зону действия ставных неводов.

В связи с этим перед миграцией в реку производители нерки не концентрируются в прибрежных водах северо-западной части залива (в традиционной зоне действия речного стока), а локализуются в центральной опресненной части залива. В результате эффективность промысла нерки в Камчатском заливе в 2021 г. заметно снизилась, так как скопления рыб не формируются непосредственно в прибрежье в зоне действия ставных неводов, отметили в КамчатНИРО.

Такое наблюдение подтвердили результаты стандартных гидролого-акустических съемок, которые специалисты филиала в конце мая – начале июня проводят на акватории Камчатского залива.

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