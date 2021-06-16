Коронавирус закрывает порты КНР для рыбы

Китайский портовый центр Чжаньцзян в провинции Гуандун временно прекратит импорт мороженых рыбы и морепродуктов из Вьетнама и еще 10 стран Азии. Причиной стала загруженность мощностей из-за вспышки COVID-19.

Решение принял оператор порта – компания Zhanjiang Port Zhanjiang Port Group Co., Ltd, пишет портал Seafood Source.

С 20 июня по 15 июля порт Чжаньцзяна перестанет принимать грузы из Вьетнама, Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Монголии.

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов, а также ряд компаний республики получили письма от Национального департамента обеспечения качества продуктов сельского, лесного хозяйства и рыболовства при Минсельхозе страны. Ведомство предупредило: Чжаньцзян приостанавливает прием рыбы и морепродуктов из-за перегруженности, связанной с усилением мер по борьбе с COVID-19. Это обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в Гуандуне, сообщает корреспондент Fishnews.

Также Главное таможенное управление Китая приостановило импорт замороженных рыбы и морепродуктов от шести индийских компаний: на упаковке обнаружили следы коронавируса.

Между тем администрация провинции пытается сдержать распространение нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Общее число новых случаев заражения в Гуандуне достигло 128. Для мониторинга ситуации в регионе сделали около 42 млн тестов на COVID-19.

Усиление контроля в Гуандуне уже сказалось на его крупнейших портах – Шэньчжэне и Гуанчжоу, занимающих третье и пятое место в мире по перевалке контейнеров соответственно. Сама провинция является крупнейшим транспортным узлом и производственной базой Китая, на нее приходится около 24% всего экспорта из КНР.

По данным Reuters, порты Яньтянь, Шэнькоу, Чивань и Наньша сообщили, что не будут принимать суда без предварительного уведомления. Они намерены только отправлять контейнеры на экспорт.

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