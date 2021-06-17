Чилийскую рыбу адаптируют к российским лабораториям

Надзорные ведомства России и Чили обсудили вопросы безопасности рыбной продукции, поступающей на российский рынок, и методики ее исследования на содержание антибиотиков и других вредных примесей.

Безопасность чилийской рыбы и морепродуктов, проступающих на российский рынок, стала темой технических консультаций, которые Россельхознадзор провел в формате видеоконференции с Национальной службы Чили по рыболовству и аквакультуре (Sernapesca). В переговорах приняли участие эксперты подведомственного Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ).

Консультации были организованы в рамках научно-технического сотрудничества между ВГНКИ и Sernapesca в соответствии с протоколом, подписанным в сентябре 2020 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, стороны обсудили вопросы, касающиеся лабораторного контроля безопасности поставок рыбы и морепродуктов из Чили на территорию РФ, а также методики проведения ВГНКИ лабораторных испытаний рыбной продукции. В частности, речь шла о способах выявления трифенилметановых красителей и антибиотиков тетрациклинового ряда в аквакультурной рыбе.

Представители Sernapesca выразили заинтересованность в подробном изучении методик, которые используют российские специалисты. Участники консультаций отметили важность подобных мероприятий и договорились продолжить взаимодействие на регулярной основе.

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