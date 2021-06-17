По промыслу лосося предложили дополнительные ограничения

Минсельхоз представил проект приказа об ограничениях добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2021 г. Требования предусмотрены по Сахалину и Хабаровскому краю.

Проект приказа об оперативных ограничениях на лососевую путину 2021 г. опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается закрыть до конца года промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:

– в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Елизаветы до мыса Крильон) с применением ставных неводов с длиной центрального крыла орудия лова, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1500 м;

– в Амурском лимане (воды, прилежащие к Хабаровскому краю) с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1500 м;

– в Амурском лимане (воды, прилежащие к Хабаровскому краю) с применением ставных неводов типа «заездок» с более чем одной глаголью;

– в реке Амур с применением плавных сетей ниже по течению от города Николаевск-на-Амуре (ниже линии, соединяющей точки с координатами 53°06'45” с.ш. 140°42'10” в.д. – 53°08'13” с.ш. 140°04'25” в.д.).

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