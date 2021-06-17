Акваторию под мариферму вблизи Сочи выставили на торги

Объявлен аукцион на черноморский участок в пределах Краснодарского края, предназначенный под индустриальную марикультуру. Заявки принимаются до 12 июля.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, площадь участка – 366 га. Он расположен вблизи микрорайона Малый Ахун города Сочи. Стартовая цена лота составляет 4,6 млн рублей.

Аукцион предполагается провести 16 июля в Ростове-на-Дону. Участок предоставляется на условиях совместного водопользования на 25 лет.

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