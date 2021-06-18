Среди КМНС Колымы разыграют промысловый участок

В Магаданской области выставили на конкурс участок для традиционного рыболовства. Он расположен на реке Большая Гарманда в границах Северо-Эвенкского городского округа.

Торги проводит Охотское теруправление Росрыболовства. Заявки можно подавать до вскрытия конвертов – 19 июля в 11:00 по московскому времени. Итоги конкурса планируется подвести 30 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь участка «Гармандинский» - 0,1 кв. км, его длина – 1 км по руслу реки. РЛУ предназначен для добычи анадромных видов рыб. Он предоставляется на 10 лет.

Участие в торгах могут принять лица, относящиеся к КМНС в соответствии со специальным перечнем, и члены общин. Критерии оценки заявок – показатели вылова за последние четыре года, количество членов общины, удаленность акватории от места жительства заявителя.

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