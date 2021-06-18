Рыбакам предложили интерактивную карту ветбезопасности районов промысла

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры представил демоверсию интерактивной карты районов лова. В системе собрана информация о результатах исследований уловов по разным показателям.

Интерактивная карта размещена на сайте учреждения в разделе «Мониторинг районов вылова и среды обитания водных ресурсов».

В системе представлены результаты лабораторных испытаний проб уловов в конкретных районах промысла, в том числе по различным возбудителям болезней рыб, паразитологическим и химико-токсикологическим показателям. Данные становятся доступны пользователям после наведения курсора на определенный район промысла, там же можно получить информацию о соответствии конкретного региона установленным нормам.

Представленный сервис постоянно дорабатывается, рассказали Fishnews в НЦБРП. «Он может быть полезен не только ветеринарным специалистам, но и рыбопромышленникам, поскольку именно результаты лабораторных испытаний проб уловов водных биоресурсов, добытых в конкретных районах промысла, используются для подтверждения безопасности рыбопродукции при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на водные биоресурсы и продукты их переработки», – отметили в центре.

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