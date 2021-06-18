В Приморье решают вопрос с качественным хранением продуктов

Первый мультитемпературный холодильный комплекс с использованием хладагента СО2 появится вблизи Владивостока. Проект реализует компания «Дельта-Сервис».

Строительство холодильного комплекса ведется на участке в 14 га рядом с Артемом – городом-спутником Владивостока. Компания «Дельта-Сервис» является резидентом свободного порта Владивосток.

На сегодняшний день на территории уже функционирует холодильник на 2000 тонн и сухой склад, оснащенный камерами дозаривания бананов.

Центральный объект стройки – мультитемпературный холодильный комплекс с выделенной досмотровой зоной. Вместимость – до 8 000 тонн. В качестве хладагента здесь будет использоваться углекислый газ (СO2). Современные технологии обеспечат соблюдение температурного режима для единовременного хранения в складских камерах различных видов продукции: от морепродуктов до фруктов и овощей в температурном диапазоне +15…–30°C.

«Сдача нового холодильника запланирована на первый квартал 2022 года, но есть предпосылки, что мы сможем запустить объект и раньше», – сообщил Fishnews генеральный директор ООО «Дельта-Сервис» Евгений Мыльников.

Комплекс располагается вблизи федеральной трассы с удобным подъездом для большегрузной техники. Есть на территории и собственная железнодорожная ветка с привязкой к станции «Артем-1».

К концу 2021 г. на территории начнет работу административно-бытовой комплекс, где разместятся офисы подразделений компании, залы переговоров, столовая для сотрудников и прочая необходимая инфраструктура.

Отмечается, что после выхода на полную мощность холодильный комплекс обеспечит порядка 150 новых рабочих мест, главным образом для высококвалифицированных специалистов. Расходы на их обучение и переподготовку компания намерена взять на себя.

Уже сегодня «Дельта-Сервис» осуществляет оптовые и розничные поставки мяса, рыбы, морепродуктов, куриного яйца и фруктов на территории Приморского края и в другие регионы Дальнего Востока. Работа ведется напрямую с производителями. По мере развития компания планирует выйти на оказание логистических услуг 3PL, 4PL – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров.

«Мы планируем получить все необходимые номера для работы на Европу и страны АТР. Будем конкурировать не за счет объемов хранения, а именно благодаря качеству и спектру услуг», – рассказал Евгений Мыльников.

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