ИКЕС советует снизить вылов трески и пикши

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) рекомендовал сократить общие допустимые уловы трески и пикши в Баренцевом море – на 20% и 22,6% соответственно.

Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству рекомендовали при составлении плана промысла трески на 2022 г. ориентироваться на уровень вылова не более 708,48 тыс. тонн. Это гораздо ниже ожидаемых в этом году 885,6 тыс. тонн, приводит цифры портал Seafood Source.

Кроме того, в ICES заявили, что добыча пикши в Баренцевом море в будущем году не должна превышать 180 тыс. тонн. Лимит 2021 г. – 232,53 тыс. тонн.

По информации Seafood Source, в 2020 г. было выловлено примерно 182,5 тыс. тонн пикши, на 15% меньше одобренного ОДУ. Специалисты предполагают, что в этом году сценарий может повториться, так как лимит 2021 г. выше, чем ОДУ-2020.

Снижение рекомендованных объемов по треске в ICES объясняют трендом на сокращение популяции и ограничением на изменение общего допустимого улова в размере 20%. Рекомендации по пикше обусловлены пересмотром оценки биомассы в сторону уменьшения, сообщает корреспондент Fishnews.

ICES также посоветовал Исландии сократить вылов трески в сезон 2021-2022 гг. и установить его на уровне не выше 222,37 тыс. тонн. Это связано с изменениями модели подсчета в течение контрольного периода 2021 г.

Исландская квота трески для нынешнего сезона составляет 247 тыс. тонн. В сезон 2019-2020 гг. улов достиг 270,3 тыс. тонн, отмечает Seafood Source.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews