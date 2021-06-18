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Председатель совета директоров РК «Восток-1», Почетный работник рыбного хозяйства России Валерий ШЕГНАГАЕВ

Валерий Шегнагаев: Наши начинания – будущее российского рыболовства

«Рыболовецких колхоз «Восток-1» в этом году отмечает 30-летний юбилей. В свое время предприятие выбрало для себя необычное направление – промысел глубоководных объектов – и накопило в нем немалый опыт. За этой сферой большие перспективы, считает председатель совета директоров РК «Восток-1», Почетный работник рыбного хозяйства России Валерий Шегнагаев.

«Николай Исаакович Котляр, министр рыбного хозяйства СССР в период с 1987 по 1991 годы, выходец из Приморья, считал глубоководный промысел одним из самых перспективных направлений развития отечественной рыбной отрасли. На рубеже ХХ и ХХI веков он, будучи членом совета директоров РК «Восток-1», сумел претворить в жизнь идею освоения глубоководного промысла», – рассказал Валерий Шегнагаев в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Уже в конце 90-х гг. РК «Восток-1» стал пионером глубоководного промысла и до сих пор таковым остается. Первым объектом освоения был черный палтус в Охотском море. Тогда рыбацкое сообщество крайне скептично отнеслось к этим начинаниям предприятия.

«Но мы добились успеха и несколько лет были единственными, кто систематически вел промысел черного палтуса, пока остальные предприятия также не стали осуществлять его добычу, переняв тактику и наработки РК «Восток-1», – отметил председатель совета директоров компании.

Вести промысел на больших глубинах всегда было сложно. Поэтому развитие глубоководного промысла в рыбной отрасли России идет выборочно, затратно и медленно.

К началу 2000-х годов РК «Восток-1» перешел на качественно иной уровень работы. Специалисты приступили к практической проработке технологий совершенно нового для России направления – глубоководной добычи краба-стригуна. При этом они также продолжили деятельность по изучению и совершенствованию промысла черного палтуса и глубоководного макруруса.

«Годы работы дали бесценный опыт. Важнейшим фактором успешности экспериментирования в этой области стала научная поддержка со стороны отраслевого института – ТИНРО-Центра», – подчеркнул Валерий Шегнагаев.

Именно материалы исследований по результатам сотрудничества с ТИНРО и собственные предварительные наработки подтвердили предположения о большом потенциале глубоководного промысла и легли в основу подготовки компанией новых технологий добычи глубоководных крабов-стригунов и макрурусов на глубинах до 1,2 км.

«При введении аукционной системы распределения квот в 2001-2003 годах мы в невероятно тяжелой и затратной борьбе приобрели доли квот глубоководных объектов, взвалив на плечи кредиты на сумму более 12 млн долларов», – отметил руководитель компании.

Несмотря на долговую кабалу, компания смогла выполнить первую масштабную модернизацию судов, чтобы начать эффективно работать на глубоководных объектах.

«К первому распределению ресурсов по историческому принципу в 2004 году мы подошли уверенно, несмотря на огромные долги – 16 млн долларов. Имелись суда, подготовленные для глубоководного промысла: три краболовных процессора и два ярусоловных судна. Общий вылов глубоководных объектов превышал 5 тыс. тонн в год, а главное – компания приобрела бесценный опыт работы на больших глубинах», – подчеркнул председатель совета директоров РК «Восток-1».

Чего не скажешь о других предприятиях. Высокие производственные затраты на дорогостоящее оборудование, сложную технологию добычи на больших глубинах и другое привели к тому, что многие компании прекратили промысел глубоководного краба, большинство из них обанкротилось.

Огромные долги, малая известность и низкая цена на продукцию глубоководного промысла сдерживали активное развитие предприятия. В последующие пять лет основные усилия компании были направлены на дальнейшие научные исследования объектов глубоководного промысла и оттачивание практики их промысла. Благодаря этому при том же количестве флота общий объем вылова глубоководных объектов удалось увеличить в 1,5 раза – до 7 тыс. тонн в год.

«Распределение квот по историческому принципу основывалось на доле фактического вылова предприятия за предшествующие года, а так как «РК «Восток-1» был чуть ли не единственным предприятием, целенаправленно занимавшимся освоением и развитием глубоководного промысла, то при очередном распределении долей квот в 2008 году его доли на глубоководного краба значительно выросли», – отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Веря в начатое дело и его перспективу, РК «Восток-1» приступил к масштабной программе по приобретению дополнительного флота и его уже второй модернизации. Целью было начать устойчивый промысел на глубине до 1500 метров.

В течение следующих лет промысловый флот предприятия пополнился 12 единицами: шестью краболовными судами и шестью ярусоловными. Все суда прошли глубокую модернизацию и стали специализироваться на глубоководном промысле.

Благодаря этому общий вылов глубоководных объектов достиг 25 тыс. тонн: более 8 тыс. тонн крабов и свыше 16 тыс. тонн макруруса в год.

После того как более чем за десять лет РК «Восток-1» развил рынок макруруса, промыслом этой рыбы активно начали заниматься другие компании. В настоящее время объемы добычи макруруса по бассейну приближаются к общему допустимому улову, рассказал руководитель компании.

В 2016 году РК «Восток-1» наконец погасил все долги, которые ярмом висели на нем с первых аукционов 2002-2003 гг.

К этому моменту пришло понимание и назрела необходимость очередной масштабной модернизации промыслового флота, чтобы организовать устойчивый промысел на глубинах до 2500 метров. В течение 2017-2018 гг. программа модернизации была полностью реализована силами предприятия.

«Практику и опыт РК «Восток-1» по освоению глубоководного промысла переняли другие компании России. Это позволило им также приступить к добыче глубоководных объектов. Наши наработки получили применение и при промысле традиционных объектов, повысив его эффективность», – обратил внимание Валерий Шегнагаев.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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