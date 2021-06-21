Для КМНС Северо-западного Сахалина расписали лососевую путину

Представителям коренных народов Сахалина установили объемы вылова горбуши и кеты на северо-западе острова. Традиционный лов на побережье от мыса Елизаветы до мыса Погиби стартует 1 июля.

Лимиты и сроки определены приказом Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства. Ориентировочная дата завершения традиционного промысла – 31 августа, но возможна корректировка в зависимости от фактических подходов лососей, сообщает корреспондент Fishnews.

Граждане из числа КМНС, проживающие в Охинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске, смогут освоить в общей сложности 90,22 тонн горбуши и 181,92 тонны кеты.

Всего лимиты получили 1082 пользователя. После путины им нужно будет направить в теруправление отчет о вылове – не позднее 20 января.

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