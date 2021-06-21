«Паллада» пройдет путями Беринга

Учебный парусник Росрыболовства «Паллада» отправился из Владивостока в уникальный 149-й рейс. Это плавание посвящено 280-летию экспедиции Витуса Беринга.

На борту курсанты Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического и Керченского государственного морского технологического университетов, Дальневосточного мореходного училища.

«Экипаж пробудет в море до конца лета. Мы посетим Камчатку, Эгвекинот (залив Креста), Анадырь, бухту Провидения и др. Среди курсантов есть ребята, которые впервые отправились в рейс и те, кто ранее уже проходил практику на судне. Благодаря поддержке курсантов Дальрыбвтуза новички быстрее адаптируются и вольются в работу», - отметил старший помощник капитана по учебной работе Владимир Раменский.

По словам капитана «Паллады» Николая Зорченко, главная задача морской практики – научить курсантов работать в любых условиях. Расслабляться на севере, в отличие от средних широт, будет некогда. Ребят ждут холодное море, суровый климат и шторма.

«Севера, несмотря на всю суровость, тем не менее их тянут. Это самая высокая оценка нашего труда - что наших курсантов тянет в моряки», – обратил внимание капитан.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза, «Паллада» завершит рейс 30 августа - как раз к старту Дальневосточной регаты учебных парусников «СКФ Белый Парус Мира 2021». В ней, по предварительным данным, примут участие суда «Надежда» (Россия), Miraie (Япония), Bima Suci (Индонезия), Ami (Япония), Koreana (Республика Корея).

Это мероприятие будет приурочено к Восточному экономическому форуму.

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