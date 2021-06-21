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Для любительского лова горбуши на промысловом участке нужно получить согласие пользователя. Фото пресс-службы агентства по рыболовству Сахалинской области

Сахалинцам и курильчанам напомнили о правилах горбушовой рыбалки

В Сахалинской области рыбак-любитель может поймать свои «три хвоста» горбуши в том числе на промысловом участке. Однако для этого нужно получить согласие пользователя, отметили в региональном агентстве по рыболовству.

Любительский лов горбуши разрешен с 1 июня по 31 августа на территории Сахалина и с 15 июня по 30 сентября – на Курильских островах. Места добычи перечислены в Приложении № 4 к Правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Суточный лимит составляет 3 экземпляра на человека. Орудия лова – удебные или ставная сеть длиной до 30 м и высотой стенки до 3 м с шагом ячеи не менее 45 мм (одна сеть у одного гражданина). Сети можно устанавливать на удалении от берега не более 30 м с расстоянием между ними не менее 100 м. Сети должны быть пронумерованы и зарегистрированы в установленном порядке в Северо-Курильском теруправлении Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству, если места добычи, указанные в приложении № 4 к Правилам рыболовства, находятся на рыболовных участках для промышленного рыболовства, любительская рыбалка должна осуществляться гражданами с согласия юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), с которыми заключены договоры пользования этими РЛУ.

На 24 июня в Южно-Сахалинске запланировано совещание с участием заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука. В повестке - и вопрос о любительском лове на участках для промысла.

В ведомстве обратили внимание: из письма Федерального агентства по рыболовству от 19 мая 2021 г. следует, что порядок и форма получения рыбаками-любителями согласия юрилиц или ИП, с которыми заключены договоры пользования участками, ничем не регламентированы.

«Таким образом, каждый пользователь участка своим внутренним документом может утвердить порядок согласования лова для граждан, с указанием участка морской акватории в границах рыболовного участка, предоставляемого для организации любительского рыболовства, даты и периода в течение суток для осуществления любительского лова, а также определить иные условия», - отметили в региональном агентстве.

Ведомство запросило у пользователей промысловых участков, на которых определены места любительского лова, контактные телефоны для получения необходимых согласий. Полученную информацию опубликуют на сайте агентства.

Сейчас на этом ресурсе размещена таблица мест для любительского лова горбуши удебными орудиями с информацией о пользователях участков. На участках побережья, где нет пользователя, согласование не требуется.

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