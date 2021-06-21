Чукотрыбпромхоз выставили на приватизацию

На электронные торги выставили 100% акций АО «Чукотрыбпромхоз» со стартовой ценой в 2,5 млрд рублей. По данным оператора аукциона, предприятию принадлежат квоты минтая, трески, палтуса, синего краба и краба-стригуна опилио.

Объявление о торгах опубликовано на электронной площадке Российского аукционного дома, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается приобрести 23 244 акции АО «Чукотрыбпромхоз», что составляет 100% уставного капитала.

Стартовая цена – 2,5 млрд рублей. Заявки принимаются до 30 июля, торги назначены на 9 августа.

В случае допуска единственной заявки продажа будет признана несостоявшейся, договор купли-продажи с единственным участником не заключат.

По данным оператора торгов, Чукотрыбпромхозу принадлежат квоты на вылов минтая, трески, палтуса, синего краба и краба-стригуна опилио. Общая стоимость квот по договору – порядка 2,16 млрд рублей. По итогам 2020 г. выручка предприятия составила 0,9 млрд рублей.

Информация о предстоящей приватизации опубликована и на сайте самого Чукотрыбпромхоза. К ней прилагаются соответствующие нормативно-правовые акты органов исполнительной власти ЧАО, документы бухгалтерской отчетности предприятия, информация о квотах.

Пресс-служба Чукотрыбпромхоза сообщает, что предприятие создано региональным правительством в 2001 г. Общество располагает собственным рыбоперерабатывающим комплексом из трех цехов, мощностями по глубокой заморозке и хранению рыбной продукции. Лов ведется в морских акваториях, прилегающих к округу, а также во внутренних водоемах Чукотки.

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