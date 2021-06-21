Стартапы молодых кулинаров поддержат на Дальнем Востоке

В октябре стартует общественный проект «Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни». Среди главных целей – привлечение внимания к культуре потребления региональных продуктов, помощь в профориентации и трудоустройстве молодежи.

Как известно, культура потребления начинается в первую очередь с интереса молодежи к гастрономической сфере. С 2017 г. различные проекты, направленные на то, чтобы максимально раскрыть потенциал даров природы Дальнего Востока для местных жителей и гостей региона, реализует команда Pacific Russia Food (НКО Тихоокеанский туристический союз).

На этот раз победителем второго конкурса Фонда президентских грантов стал проект команды PRF по созданию «Лаборатории молодежных стартапов дальневосточной кухни». Эта площадка должна будет помочь в реализации новых гастрономических проектов региональной кухни, авторами которых станут молодые (в возрасте от 18 до 35 лет) гастроэнтузиасты из разных уголков Дальнего Востока.

Реализация проекта начнется в октябре этого года и завершится в июне 2022 г. Как сообщила Fishnews руководитель движения дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева, проект будет состоять из нескольких этапов. Оценивать и курировать стартапы участников будут ведущие эксперты-рестораторы из разных регионов России – от Владивостока до Калининграда. Планируется и проведение тематического форума в дальневосточной столице.

Итогом проекта станут от 3 до 5 полностью готовых к реализации молодежных проектов в области дальневосточной кухни. Им организаторы Pacific Russia Food Lab совместно с правительством Приморского края и мэрией Владивостока предоставят бесплатные площадки для тестирования продукта на городских гастрономических фестивалях.

«Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни – это воплощение мечты о том, чтобы талантливая и амбициозная молодежь могла реализовать себя на малой родине, – отметила Татьяна Заречнева. – Наша команда занимается общественным проектом дальневосточной кухни с 2017 года. За это время мы убедились, что через развитие локальной еды можно очень многое поменять в региональном сообществе, усилить связь местного населения с этой землей и океаном».

Активными участниками таких гастропроектов являются и дальневосточные рыбаки. Среди них – компания «Восток-1», группа компаний «Антей» и другие.

«Лаборатория станет стартовой площадкой, которая позволит молодым ребятам превратить свои идеи в работающие гастрономические проекты, причем работающие и на территории Дальнего Востока, и в других регионах России», – добавила руководитель движения.

Организаторы Pacific Russia Food Lab также надеются на поддержку со стороны производителей дальневосточных продуктов, заинтересованных в том, чтобы их продукция стала основой или частью гастростартапов.

Информационный партнер проекта – медиахолдинг Fishnews.

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