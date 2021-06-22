Новости
Добыча лосося в Сахалинской области

Лососевая путина пока идет с отставанием

К 20 июня на Дальнем Востоке России добыто 2,67 тыс. тонн красной рыбы, отставание от предыдущей путины составляет 19,8%. Специалисты ВНИРО фиксируют низкие уловы всех тихоокеанских лососей, за исключением симы.

Только в Камчатско-Курильской подзоне вылов симы уступает уровню 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В остальных районах промысла симу добывают с опережением показателей предыдущего года.

«Ранние и дружные подходы нерки в Карагинской подзоне и кеты в Камчатско-Курильской подзоне обеспечили положительную дельту в уловах данных видов по отношению к 2020 году. Кроме того, ранее появление гонцов горбуши отмечено в Петропавловско-Командорской и Западно-Камчатской подзонах, в реке Амур и Амурском лимане, а также в Приморье», - рассказали во ВНИРО.

По данным института, сейчас только у нерки Магаданской области отставание по вылову связано с неблагоприятным гидрологическим режимом. А именно — с длительной задержкой полей битого льда у полуострова Пьягина на входе в залив Шелихова. При этом неблагоприятные условия оказали влияние не на промысел, а на его организацию, обратили внимание ученые. Суда, перевозившие материально-техническое обеспечение и бригады рыбаков, не смогли своевременно пройти через акваторию, заполненную битым льдом, и к началу хода нерки не достигли района ее промысла, расположенного в вершине Гижигинской губы.

Куда идут лососи

В рамках научного сопровождения путины продолжаются учетные траловые съемки преданадромных лососей. В Беринговом море НИС «Профессор Кагановский» вышло на акваторию, через которую мигрирует авангард горбуши северо-востока Камчатки. Уловы горбуши достигают 107–161 экземпляра на часовое траление.

В прикурильских водах Тихого океана сохраняются высокие уловы преданадромной горбуши: на 20 июня учтено порядка 590 млн рекрутов. Эта величина уступает только оценке, полученной в 2018 году, — 680 млн рыб, отметили во ВНИРО. Согласно результатам отсекающих разрезов, которые выполнило НИС «Владимир Сафонов» с охотоморской стороны Большой Курильской гряды, основной поток преданадромной горбуши (80–95%) движется вдоль западнокамчатского побережья.

«Исходя из скорости движения преданадромных рыб и сроков их нерестового хода в разных районах промысла Охотского моря, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что в настоящее время порядка 80% проходящих в Охотское море рекрутов горбуши мигрируют к рекам бассейна залива Шелихова и Западной Камчатки, и, возможно, Тауйской губы. Остальные — к рекам материкового побережья Охотского моря от Тауйской губы до залива Сахалинский включительно», - резюмировали специалисты.

Западная Аляска успешно ловит

ВНИРО продолжает мониторинг лососевого промысла на Аляске – эта косвенная информация позволяет приблизительно оценить урожайность лососей Восточной Камчатки.

По состоянию на 25 неделю 2021 г. основу уловов на полуострове формируют западные районы. Здесь основными объектами промысла являются горбуша, нерка и кета. Объем вылова горбуши на отчетную неделю уступает только уровню 2018 г., а результаты добычи нерки и кеты не только наилучшие с 2018 г., но и превышают среднемноголетние показатели для 2016-2020 гг.

В Центральной Аляске лососевые уловы фактически находятся на уровне прошлого года и существенно ниже, чем в 2018 и 2019 гг. На юго-востоке полуострова объем добычи красной рыбы наименьший за последние три года промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткамагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров РК «Восток-1» Валерий ШЕГНАГАЕВ

Председатель совета директоров РК «Восток-1»

Валерий ШЕГНАГАЕВ

Наши начинания – будущее российского рыболовства

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор компании Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Виктор КРАСАВЦЕВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Виктор КРАСАВЦЕВ

О выборе проектов для новых рыбопромысловых судов

Все материалы

Крупным планом

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.