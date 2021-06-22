Лососевая путина пока идет с отставанием

К 20 июня на Дальнем Востоке России добыто 2,67 тыс. тонн красной рыбы, отставание от предыдущей путины составляет 19,8%. Специалисты ВНИРО фиксируют низкие уловы всех тихоокеанских лососей, за исключением симы.

Только в Камчатско-Курильской подзоне вылов симы уступает уровню 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В остальных районах промысла симу добывают с опережением показателей предыдущего года.

«Ранние и дружные подходы нерки в Карагинской подзоне и кеты в Камчатско-Курильской подзоне обеспечили положительную дельту в уловах данных видов по отношению к 2020 году. Кроме того, ранее появление гонцов горбуши отмечено в Петропавловско-Командорской и Западно-Камчатской подзонах, в реке Амур и Амурском лимане, а также в Приморье», - рассказали во ВНИРО.

По данным института, сейчас только у нерки Магаданской области отставание по вылову связано с неблагоприятным гидрологическим режимом. А именно — с длительной задержкой полей битого льда у полуострова Пьягина на входе в залив Шелихова. При этом неблагоприятные условия оказали влияние не на промысел, а на его организацию, обратили внимание ученые. Суда, перевозившие материально-техническое обеспечение и бригады рыбаков, не смогли своевременно пройти через акваторию, заполненную битым льдом, и к началу хода нерки не достигли района ее промысла, расположенного в вершине Гижигинской губы.

Куда идут лососи

В рамках научного сопровождения путины продолжаются учетные траловые съемки преданадромных лососей. В Беринговом море НИС «Профессор Кагановский» вышло на акваторию, через которую мигрирует авангард горбуши северо-востока Камчатки. Уловы горбуши достигают 107–161 экземпляра на часовое траление.

В прикурильских водах Тихого океана сохраняются высокие уловы преданадромной горбуши: на 20 июня учтено порядка 590 млн рекрутов. Эта величина уступает только оценке, полученной в 2018 году, — 680 млн рыб, отметили во ВНИРО. Согласно результатам отсекающих разрезов, которые выполнило НИС «Владимир Сафонов» с охотоморской стороны Большой Курильской гряды, основной поток преданадромной горбуши (80–95%) движется вдоль западнокамчатского побережья.

«Исходя из скорости движения преданадромных рыб и сроков их нерестового хода в разных районах промысла Охотского моря, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что в настоящее время порядка 80% проходящих в Охотское море рекрутов горбуши мигрируют к рекам бассейна залива Шелихова и Западной Камчатки, и, возможно, Тауйской губы. Остальные — к рекам материкового побережья Охотского моря от Тауйской губы до залива Сахалинский включительно», - резюмировали специалисты.

Западная Аляска успешно ловит

ВНИРО продолжает мониторинг лососевого промысла на Аляске – эта косвенная информация позволяет приблизительно оценить урожайность лососей Восточной Камчатки.

По состоянию на 25 неделю 2021 г. основу уловов на полуострове формируют западные районы. Здесь основными объектами промысла являются горбуша, нерка и кета. Объем вылова горбуши на отчетную неделю уступает только уровню 2018 г., а результаты добычи нерки и кеты не только наилучшие с 2018 г., но и превышают среднемноголетние показатели для 2016-2020 гг.

В Центральной Аляске лососевые уловы фактически находятся на уровне прошлого года и существенно ниже, чем в 2018 и 2019 гг. На юго-востоке полуострова объем добычи красной рыбы наименьший за последние три года промысла.

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