Участки на Ильмене предлагают промысловикам

В Новгородской области объявлен конкурс на 14 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Ильмень. Заявки принимаются до 19 июля.

Организатор торгов – региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, РЛУ расположены в границах Новгородского, Шимского и Старорусского районов.

Площадь предлагаемых участков – от 994 га до 11,2 тыс. га, стартовые цены – от 33,8 тыс. до 379 тыс. рублей. На всех предполагается добыча судака в режиме общего допустимого улова, а также промысловых объектов, по которым ОДУ не устанавливается (их перечень будут определять ежегодно на основании данных науки).

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Конверты с предложениями предполагается вскрыть в Великом Новгороде 19 июля – в день окончания приема заявок. Участки предоставляются на 10 лет.

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