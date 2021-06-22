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Обманувшие рыбоводное хозяйство мошенники пошли под суд. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)

Якутская акваферма стала жертвой мошенников

В Республике Саха (Якутия) за мошенничество осудили двоих жителей Тамбовской области. Они продали рыбоводному хозяйству несуществующее оборудование на общую сумму около 3 млн рублей.

Ранее судимых мужчин обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба).

Следствие установило, что фигуранты, вступив между собой в преступный сговор, в ноябре 2019 г. заключили с рыбохозяйственной организацией Мирнинского района договор на поставку оборудования для разведения пресноводных биоресурсов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), злоумышленники подготовили соответствующие документы общества с ограниченной ответственностью, зарегистрировали его в налоговом органе, получили электронные подписи и успешно приняли участие в закупках в качестве поставщика.

Затем мужчины изготовили фиктивные документы, содержащие сведения об отгрузке товара, и направили заказчику. «Во исполнение условий соглашения введенное в заблуждение предприятие перечислило полную стоимость заказа двумя траншами, однако товар не был доставлен», - сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, похищенные деньги злоумышленники потратили. Факт мошенничества был выявлен оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции в ходе документарной проверки.

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

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Fishnews

  • Обманувшие рыбоводное хозяйство мошенники пошли под суд. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • Обманувшие рыбоводное хозяйство мошенники пошли под суд. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
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