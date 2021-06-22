В ВТО сохраняются разногласия по «рыбным» субсидиям

Государства – члены Всемирной торговой организации пока не достигли консенсуса по отмене чрезмерных субсидий в рыболовстве, несмотря на приближение дедлайна. Сохраняются разногласия в определении особого статуса развивающихся стран и других вопросах.

«Я думаю, что мы движемся, но мы далеки от выполнения этой работы», - цитирует пресс-служба ВТО генерального директора организации Нгози Оконджо-Ивеалу. По ее словам, сейчас проект соглашения рассматривают, чтобы определить, что можно сделать до 15 июля (на эту дату назначена встреча министров).

Портал Seafood Source со ссылкой на анонимный источник пишет, что переговорщики расходятся во мнениях о том, как следует устанавливать и контролировать исключения для развивающихся стран. Камнем преткновения стало и определение «устойчиво управляемый промысел» (sustainably managed fishery).

Предложения поступили от Соединенных Штатов, которые хотят включить в документ упоминание о принудительном труде.

По данным Seafood Source, свои требования выставила и группа АКТ (страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана) - она добивается более четкого определения термина «перелов». Кроме того, государства АКТ хотят обеспечить защиту своих традиционных районов промысла от флотов других стран.

Как сообщает корреспондент Fishnews, также с заявлением выступила Europêche (Ассоциация национальных организаций рыболовных компаний ЕС). По ее мнению, необходимо сохранить для Евросоюза налоговые льготы на топливо для промыслового флота.

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