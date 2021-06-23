НЦБРП представил список для поставок в Китай

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры опубликовал список поставщиков сырья для рыбоперерабатывающих предприятий - экспортеров в Китай. Перечень будет вестись на постоянной основе, отметили в НЦБРП.

Перечень поставщиков сырья для рыбоперерабатывающих предприятий - экспортеров в КНР подготовлен по поручению Россельхознадзора в соответствии с требованием китайской стороны, рассказали Fishnews в НЦБРП.

Список опубликован на сайте учреждения в рубрике «Документы» в разделе по Китаю.

Перечень будет вестись на постоянной основе и актуализироваться по мере проведения оценки поставщиков, отметили в учреждении.

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