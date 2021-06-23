Рыбинспектор ответит в суде за покровительство браконьерам

В Сахалинской области за злоупотребление полномочиями перед судом предстанет инспектор Росрыболовства. По версии следствия, он разрешил знакомым вести незаконный промысел на нерестовой реке, ущерб превысил 2,8 млн рублей.

Инспектор рыбоохраны по Анивскому району Сахалино-Курильского теруправления обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия, инспектор, злоупотребляя своими служебными полномочиями, в августе 2020 года разрешил знакомым браконьерам вести незаконную деятельность на реке Лютога Анивского района, являющейся местом нереста рыб лососевых пород», - рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Нелегальный промысел пресекли сотрудники правоохранительных органов по результатам оперативно-разыскных мероприятий. Браконьеры осуждены.

После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Анивский районный суд Сахалинской области.

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