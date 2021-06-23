В бассейне Камы приготовили промысловые участки

В Пермском крае объявлен конкурс на 16 участков для промышленного рыболовства в бассейне Камы. Заявки принимаются непосредственно до дня вскрытия конвертов - 20 июля.

Организатор торгов - министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены в Камском водохранилище и впадающих в него реках, а также Воткинском водохранилище.

Площадь РЛУ – от 320 га до 4380 га, стартовые цены - от 49 тыс. рублей до 668 тыс. рублей. Все акватории предназначены для добычи рыб с устанавливаемым общим допустимым уловом (судак, щука, лещ, сом), а также ряда «неодуемых» видов.

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Все участки предоставляются до конца 2033 г.

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