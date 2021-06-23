Карповых в восьми регионах проверили на опасную болезнь

Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») впервые провели скрининговые исследования российских рыбоводных хозяйств по выявлению герпесвироза карповых третьего типа CyHV-3.

Исследования выполнила референтная лаборатория по болезням аквакультуры ВНИИЗЖ. Как рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения, возбудителя болезни - кои-герпесвироз, или герпесвироз карпов кои (KHVD), – искали у аквакультурных рыб в различных районах Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской и Смоленской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. Специалисты использовали коммерческие наборы ПЦР.

«Среди исследованных видов и подвидов были карп обыкновенный, карп зеркальный, сазан, карась, толстолобик и белый амур. Исследованию подвергались популяции рыб разных возрастов от молоди до особей трехлетнего возраста. Все исследованные пробы показали отрицательный результат», - сообщили во ВНИИЗЖ.

В учреждении напомнили, что кои-герпесвироз впервые был зарегистрирован в Великобритании в 1996 г. (многие из первых случаев имели место у карпа кои). Болезнь быстро распространялась, и с 1997 г. заболевание было выявлено в Соединенных Штатах, Европе и Азии, а к концу 2009 г. отмечалась уже в 30 странах.

К кои-герпесвирозу восприимчивы все возрастные группы карпа, кроме личинки. Заболевание характеризуется выраженной гиперплазией и некрозом жабр, неравномерным окрашиванием кожи, разрушением плавников, западением глаз, осложняется вторичными инфекциями. Между появлением первых признаков и гибелью рыб может пройти всего несколько часов.

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